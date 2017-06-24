Йоахим Лев: Для Кубка конфедераций было бы хорошо, если бы Россия вышла из группы

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев пожелал сборной России выйти в полуфинал Кубка конфедераций.

«Мне безразличен соперник по полуфиналу, к тому же мы еще туда не вышли и не стоит думать, что задача в группе уже решена. Мы будем смотреть матч сборной России, я желаю ей успеха, для всего турнира это было бы хорошо, если бы русские вышли из группы. Этот факт может вселить надежду в болельщиков перед чемпионатом мира. Это очень важный фактор, который не стоит упускать», – приводит ТАСС слова Лева.

Напомним, для гарантированного выхода в полуфинал сборной России необходимо побеждать в субботу сборную Мексики. Матч пройдет в Казани и начнется в 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча