Министр спорта Татарстана: ФИФА надо быть лояльнее в плане цен на билеты

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о посещаемости матчей Кубка конфедераций.

- В целом довольны посещаемостью в Казани на Кубке конфедераций. Но я думаю, что будут сделаны какие-то выводы, вся билетная программа и концептуальная политика с ценами на матчи – прерогатива ФИФА. Наша общая позиция, что надо быть лояльнее, надо высматривать средний доход населения конкретного места, где проходит турнир. Поэтому я думаю, будут сделаны какие-то выводы, чтобы все-таки билеты были не такими тяжеловесными. Мы будем давать рекомендации ФИФА, чтобы были более лояльные цены для страны, - сказал Леонов.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.