«Краснодар» предлагает три миллиона евро защитнику «Шальке» Аого

Защитник «Шальке» Деннис Аого может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает Bild.

Срок контракта 30-летнего немца с клубом из Гельзенкирхена истекает 30 июня, после чего Аого станет свободным агентом.

На бывшего защитника сборной Германии также претендует «Хоффенхайм», однако в России Аого сможет заработать больше. По данным источника, «Краснодар» готов платить игроку три миллиона евро в год.

Аого выступает за «Шальке» с 2013 года, а до этого играл за «Фрайбург» (2004-2008) и «Гамбург» (2008-2014).

За сборную Германии он провел 12 матчей с 2010 по 2013 годы. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата мира 2010 года.

Таблица трансферов РФПЛ