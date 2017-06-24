Александр Кожевников: Для Панарина переход в «Коламбус» станет новым вызовом

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об обмене российского форварда Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».

Панарин - классный игрок, и его переход, естественно, станет явным усилением для «Коламбуса». Про него многие говорят, что в «Чикаго» он играл в тройке с сильнейшим нападающим Патриком Кейном и что без него он себя бы не проявил. Для Артемия это будет новым вызовом - показать, что и вне этой связки он является игроком высокого уровня. Доказать, что он может и играть, и создавать, и забивать. И вызов покажет - тем более что «Коламбусу» нужен такой хоккеист. Панарин умница, он и поляну хорошо видит, и техника у него сумасшедшая, - передает слова Кожевникова «Р-Спорт».

Напомним, что в пятницу, 23 июня, «Чикаго» обменял Панарина, Тайлера Мотта, а также выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Блю Джекетс». Взамен «Блэкхоукс» получили форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.