«Зенит» интересуется 19-летним полузащитником «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лоренцо Каллегари входит в сферу интересов «Зенита», сообщает La Gazzetta dello Sport.

19-летний француз дебютировал в первой команде столичного клуба в прошлом сезоне, когда 30 ноября вышел на замену в матче с «Анжером» (2:0).

В зимнее трансферное окно у Каллегари был вариант аренды в «Дженоа», однако клуб не отпустил игрока, и он продолжил играть за молодежную команду.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини лично звонил Каллегари, чтобы убедить его переехать в Санкт-Петербург.

Контракт полузащитника с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2018 года. «Зенит» готов заплатить за переход или аренду игрока два миллиона евро. Однако такая компенсация не устраивает французов.

Сам Каллегари выразил желание покинуть «ПСЖ».

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