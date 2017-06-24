Алексей Дементьев: О шансах Костина в «Сент-Луисе» сейчас говорить сложно

Агент Алексей Дементьев поделился мнением о шансах российского нападающего Клима Костина заиграть в «Сент-Луисе».

- Удивляться такому низкому выбору нечего. У «Сент– Луиса» уже был выбор в этом раунде. Они выбирали во второй раз, поэтому могли позволить себе рискнуть. Риск в том, что человек пропустил достаточно много времени в течение сезона. О шансах Костина сложно говорить сейчас. Ему нужно начать сезон, - передает слова Дементьева ТАСС.

Напомним, что российский нападающий Клим Костин был задрафтован «Сент-Луисом» под общим номером 31. Он оказался единственным представителем нашей страны, которым заинтересовались клубы НХЛ в первом раунде.

В минувшем сезоне 18-летний Костин провел восемь матчей за «Динамо» в КХЛ, девять матчей за «Динамо» (Балашиха) в ВХЛ и один матч за ХК МВД в МХЛ.

В январе Костин перенес операцию на плече и восстановился только к маю.