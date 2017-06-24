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Валерий Карпин: Полоз нужен в матче с Мексикой

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался о сборной Мексики, с которой сборная России проведет заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций.

– Мексика – команда, которая хочет играть первым номером и владеть мячом. Которая организует очень высокий и очень интенсивный прессинг. Даже против Португалии, – приводит слова Карпина официальный сайт «Матч ТВ». – У Мексики есть футболисты, которые могут это реализовать.

– У мексиканцев в матче с Новой Зеландией играла не основная оборона…
– И даже неосновная команда. Игру с Новой Зеландией нельзя брать за основу. Показатель – матч Мексики против Португалии, где играли лучшие.

– Нужен ли против Мексики быстрый Полоз?
– Вот как раз против Мексики нужен, на мой взгляд. Прессинг у соперника высокий, плотный, но небезгрешный. Линии располагаются высоко. Игроки, способные убежать, в таких условиях полезны. Потому что будет пространство.

– Полоз – вместе со Смоловым или вместо Смолова?
– Вместо – наверное нет, потому что Смолов на данный момент лучший нападающий России. Скорее, вместе. Но тренер не я. И рассказывать ему, что надо делать, бессмысленно.

Матч Мексика – Россия пройдет на «Казань Арене». Начало – 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Мексика - Россия

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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