Валерий Карпин: Полоз нужен в матче с Мексикой
Эксперт «Матч ТВ»
Валерий Карпин высказался о сборной Мексики, с которой сборная России проведет
заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций.
– Мексика – команда, которая хочет играть первым номером и владеть мячом. Которая организует очень высокий и очень интенсивный прессинг. Даже против Португалии, – приводит слова Карпина официальный сайт «Матч ТВ». – У Мексики есть футболисты, которые могут это реализовать.
– У мексиканцев
в матче с Новой Зеландией играла не основная оборона…
– И даже неосновная команда. Игру с Новой Зеландией нельзя брать за основу. Показатель – матч Мексики против Португалии, где играли лучшие.
– Нужен ли
против Мексики быстрый Полоз?
– Вот как раз против Мексики нужен, на мой взгляд. Прессинг у соперника высокий, плотный, но небезгрешный. Линии располагаются высоко. Игроки, способные убежать, в таких условиях полезны. Потому что будет пространство.
– Полоз –
вместе со Смоловым или вместо Смолова?
– Вместо – наверное нет, потому что Смолов на данный момент лучший нападающий России. Скорее, вместе. Но тренер не я. И рассказывать ему, что надо делать, бессмысленно.
Матч Мексика – Россия пройдет на «Казань Арене». Начало – 18:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция