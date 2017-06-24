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Лебеденко может продолжить карьеру в московском «Арарате»

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник Игорь Лебеденко может продолжить карьеру в московском «Арарате». Об этом сообщил вице-президент по информационной политике футбольного клуба Андраник Керопян.

- Ведем переговоры с Игорем Лебеденко. Мы уже сумели найти понимание, надеемся, что в ближайшие дни вопрос будет закрыт, и Игорь присоединится к нам на сборах в Австрии, - сказал Керопян ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лебеденко может продолжить карьеру в «Динамо» или «Рубине».

Напомним, что игрок покинул «Терек» на правах свободного агента.

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