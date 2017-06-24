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Сборная России (СССР) проиграла Мексике только один матч из тринадцати

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в матче Кубка конфедераций сборная России сыграет с Мексикой. Начало встречи – в 18.00 (мск).

Сборная России (СССР) встречалась с мексиканской командой 13 раз: 5 побед, 7 ничьих, одно поражение, разница мячей – 16:4. После распада СССР сборная России дважды играла с Мексикой: в 1992 году одержала победу 2:0, а в 1994 – 4:1. Единственное поражение датировано 1986 годом – 0:1.

Матч

Мексика - Россия

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
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