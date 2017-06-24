Венгер предложил Мбаппе перейти в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер лично позвонил нападающему «Монако» Килиану Мбаппе и предложил ему перейти в лондонский клуб, сообщает The Sun.

По данным издания, 18-летний форвард, являющий главным открытием прошедшего в Европе сезона, продолжает раздумывать над тем, где ему продолжить карьеру. СМИ «сватают» Мбаппе в «Реал» или «Барселону», однако не исключают, что талантливый игрок предпочтет набраться опыта в клубе, рангом пониже.

На этой неделе пресса сообщала, что с конкретными предложениями о переходе нападающего в «Монако» обращались «Ливерпуль» и «ПСЖ». Мерсисайдцы предлагали за игрока сборной Франции 100 млн евро, а парижане - порядка 140 млн евро и нападающего Хатема Бен Арфа. Однако монегаски пока не спешат расставаться со своей главной звездой.

Мбаппе в прошлом сезоне провел 44 матча, забил 26 мячей и сделал 14 голевых передач.