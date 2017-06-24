Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мексика- : -Россия
Футбол  Новая Зеландия- : -Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Венгер предложил Мбаппе перейти в «Арсенал»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер лично позвонил нападающему «Монако» Килиану Мбаппе и предложил ему перейти в лондонский клуб, сообщает The Sun.

По данным издания, 18-летний форвард, являющий главным открытием прошедшего в Европе сезона, продолжает раздумывать над тем, где ему продолжить карьеру. СМИ «сватают» Мбаппе в «Реал» или «Барселону», однако не исключают, что талантливый игрок предпочтет набраться опыта в клубе, рангом пониже.

На этой неделе пресса сообщала, что с конкретными предложениями о переходе нападающего в «Монако» обращались «Ливерпуль» и «ПСЖ». Мерсисайдцы предлагали за игрока сборной Франции 100 млн евро, а парижане - порядка 140 млн евро и нападающего Хатема Бен Арфа. Однако монегаски пока не спешат расставаться со своей главной звездой.

Мбаппе в прошлом сезоне провел 44 матча, забил 26 мячей и сделал 14 голевых передач.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Муса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛМуса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Лебеденко может продолжить карьеру в московском «Арарате»Полузащитник Игорь Лебеденко может продолжить карьеру в московском «Арарате». Об этом сообщил вице-президент по информационной политике футбольного клуба Андраник Керопян.«Зенит» интересуется 19-летним полузащитником «ПСЖ»Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лоренцо Каллегари входит в сферу интересов «Зенита», сообщает La Gazzetta dello Sport.«Краснодар» предлагает три миллиона евро защитнику «Шальке» АогоЗащитник «Шальке» Деннис Аого может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает Bild.«Локомотив» ищет российского защитника, которого одобрит СеминПо информации «Советского спорта», «Локомотив» ведёт активные поиски российского защитника.Алвес уговаривает Дибалу перейти в «Манчестер Сити»Защитник «Ювентуса» Дани Алвес договорился о переходе в «Манчестер Сити», а теперь бразилец уговаривает последовать за ним форварда Пауло Дибалу, сообщает Football Italia.Фабиньо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»Защитник «Монако» Фабиньо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает сайт журналиста Sky Sports Джанлуки Ди Марцио. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро (плюс бонусы).Генеральный директор «Милана»: Клуб не будет ждать долго ответа от ДоннаруммыГенеральный директор «Милана» Марко Фассоне заявил, что клуб ждет решения вратаря Джанлуиджи Доннаруммы по своему будущему как можно скорее.Канунников может быть дисквалифицирован из-за нарушения условий ухода из «Рубина»Форвард «Рубина» Максим Канунников может получить дисквалификацию в случае перехода в «Спартак», сообщает «БИЗНЕС Online».Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед». Главные события еврофутболаРоналду не вернется в «Манчестер Юнайтед». Главные события еврофутбола«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.Агент Деулофеу: Херард способен заиграть в «Роме»Агент Гинес Карвахаль, представляющий интересы нападающего «Эветона» Херарда Делофеу, заявил, что его клиент способен заиграть в серии а.Лионелю Месси исполнилось 30 летАргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси исполнилось 30 лет.Альфонсо Доннарумма: В семье не обсуждаем решения сынаАльфонсо Доннарумма, отец вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, выразил надежду, что история с трансфером сына из стана «россонери» скоро закончится.«Реал» и «Манчестер Юнайтед» начали переговоры по переходу МоратыФорвард «Реала» Альваро Мората сообщил руководству клуба, что хочет покинуть команду, после чего испанцы начали переговоры о переходе 24-летнего нападающего в «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca.«Зенит» хочет купить несколько звезд, а «Спартак» теряет молодежь (видео)«Зенит» хочет купить несколько звезд, а «Спартак» теряет молодежь (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Арбелоа завершил карьеруБывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа объявил о завершении карьеры игрока.Майкл Кэррик: Вернется ли Роналду в «Манчестер Юнайтед» – не мое делоПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал слухи о возможном возвращении в премьер-лигу Криштиану Роналду.«Зенит» проведет переговоры с полузащитником «Ромы» ПаредесомВ ближайший понедельник «Зенит» проведет переговоры с полузащитником «Ромы» Леандро Паредесом, сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.Калинич может перейти из «Фиорентины» в «Милан»«Милан» провел переговоры с представителями «Фиорентины» по поводу приобретения нападающего сборной Хорватии Николы Калинича, сообщает Sky Sport Italia.Манолас перейдет в «Зенит» за 33 миллиона фунтов стерлинговЖурналист телеканала SkySports Каве Солхекол сообщил о том, что защитник сборной Греции Костас Манолас перейдет из «Ромы» в «Зенит».
Футбол
«Зенит» интересуется 19-летним полузащитником «ПСЖ»
Футбол
«Краснодар» предлагает три миллиона евро защитнику «Шальке» Аого
Футбол
Виталий Мутко: Самого удивляет, как могут девять человек брать и уходить из «Ростова»
Футбол
«Локомотив» ищет российского защитника, которого одобрит Семин
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппевсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы