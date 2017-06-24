Умар Кремлев: Угрозы безопасности российским спортсменам в Харькове нет

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заверил, что опасений по поводу безопасности на чемпионате Европы по боксу в Харькове нет.

«Меры безопасности во время проведения финальных боев чемпионата Европы усилены, и опасений за наших боксеров нет. Все нормально, и никаких инцидентов не возникает. И вчера во время полуфинального поединка Максима Бабанина свыше 91 кг с украинцем Виктором Выхрестом никаких проблем не возникло. Как и в вопросах судейства - бой был ровным, но третий раунд Бабанин проиграл. Надеемся, что и сегодня все будет спокойно, - добавил собеседник агентства. Пожелаем нашим ребятам удачи и ждем от них побед», - приводит слова Кремлева «Р-Спорт».

Чемпионат Европы проходит на Украине с 16 по 24 июня.