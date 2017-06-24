Дмитрий Булыкин: Результат матча с Мексикой будет зависеть от Смолова

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между национальными командами России и Мексики в третьем туре Кубка конфедераций.

- В первую очередь результат будет зависеть от Смолова. Однако его может сделать и Денис Глушаков. А вообще, все футболисты нашей команды должны брать на себя инициативу.

Но все же своеобразным «наконечником копья» сборной России является Смолов – на нем будут концентрироваться мексиканские защитники. И он должен реализовать те моменты, которые у него будут. Да, это будет тяжело, но у него есть помощники, которые будут снабжать Федора мячами, - приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, матч между сборными России и Мексики в третьем туре Кубка конфедераций состоится 24 июня, начало в 18:00 по московскому времени.