Кристиан Ноба: В «Зените» - все самое лучшее

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от инфраструктуры санкт-петербургского клуба.

«Это просто топ! «Зенит» - моя четвертая по счету команда в России, но в Санкт-Петербурге я просто очарован. Сразу видно, что в городе делают команду высшего уровня. Все самое лучше – стадион, тренер, база. Клуб хочет добиться успехов в чемпионате и в Европе. Стоят самые максимальные задачи и мне это нравится», - цитирует Нобоа Bobsoccer.

Напомним, ранее Нобоа выступал за «Ростов» с лета 2015 года и вместе с командой стал серебряным призером чемпионата России-2015/16. За ростовский клуб 32-летний полузащитник провел 63 матча и забил 11 голов.

Также Нобоа играл за ПАОК, «Динамо» и «Рубин», с которым дважды становился чемпионом России.