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Хачанов уступил Федереру в полуфинале турнира в Галле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала турнира АТР в Галле (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и швейцарцем Роджером Федерером завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (5) в пользу Федерера.

Матч продолжался один час и 25 минут. Оба игрока сделали по три эйса. У Роджера две двойные ошибки, у Карена – одна. В финале Федерер сыграет с победителем матча между немцем Александром Зверевым и французом Ришаром Гаске.

Турнир АТР

Галле (Германия)

Покрытие: трава

Призовой фонд: 1 836 660

1/2 финала

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Хачанов К. (Россия) - 6:4, 7:6

Место и дата

24 июня 14:05, , Онлайн-трансляция


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