Хачанов уступил Федереру в полуфинале турнира в Галле
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/2 финала турнира АТР в Галле (Германия) между
россиянином Кареном Хачановым и швейцарцем Роджером Федерером завершился
победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (5) в пользу Федерера.
Матч продолжался один час и 25 минут. Оба игрока сделали по
три эйса. У Роджера две двойные ошибки, у Карена – одна. В финале Федерер
сыграет с победителем матча между немцем Александром Зверевым и французом
Ришаром Гаске.
Турнир АТР
Галле (Германия)
Покрытие: трава
Призовой фонд:
1 836 660
1/2 финала
Матч
Федерер Р. (Швейцария) - Хачанов К. (Россия) - 6:4, 7:6
Место и дата
24 июня 14:05, , Онлайн-трансляция
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