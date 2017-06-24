«Скендербеу» лишен титула чемпиона Албании сезона-2015/16
Источник: APКомментарии
Футбольная федерация Албании лишила «Скендербеу» титула чемпиона страны сезона-2015/16. По заявлению организации, этого результата клуб добился «методами, противоречащими этике спорта», сообщает AP.
На «Скендербеу» наложен штраф в размере 16,6 тысячи долларов. Кроме того, следующий чемпионат команда начнет с «-12» очками.
Напомним, в прошлом сезоне УЕФА исключил албанский клуб из еврокубков за участие в договорных матчах. «Скендербеу» обжаловал это решение, однако положительного результата не добился.
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