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Даниил Квят: Ошибки гонщиков на Гран-при Азербайджана связаны с новым регламентом

Источник:  Газета.RuКомментарии

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился мнением о большом количестве вылетов с трассы и ошибок гонщиков на Гран-при Азербайджана.

- Ошибки связаны с новым регламентом, отчасти это связано с тем, что машины стали шире. Особенно это играет против нас на восьмом повороте, да и в целом на узких участках трассы. Это сложный поворот, и в этом году нам придется непросто, - приводит слова Квята «Газета.Ру».

Напомним, в третьей сессии свободных заездов на восьмом этапе чемпионата «Формулы-1» Квят показал восьмое время.

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