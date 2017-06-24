Даниил Квят: Критика Сайнса? Все уже сказано
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят сказал, что не хочет
больше развивать тему критики со стороны его партнера по команде Карлоса Сайнса
на Гран-при Канады.
– Гран-при
Канады выдался непростым. Проблемы начались, когда выключился мотор. Этого
не должно было случиться. Неприятный момент, но мы продолжаем
работать и не опускаем руки. Кто-то очень активно грел резину,
поэтому я просто не мог лететь на полной скорости, потому что
все могло закончиться серьезной аварией. Пришлось принять старт с места.
– Удивила ли критика Карлоса
Сайнса?
– Все уже
сказано. Я стараюсь оставлять сложные моменты внутри команды. Сейчас
мы в Баку, у нас новая гонка, - цитирует Квята «Матч ТВ».
Ранее
Сайнс раскритиковал Квята, обвинив его в том, что он не проявляет к нему
уважения. Квят в ответ заявил, что не уверен, что хочет работать с Сайнсом.