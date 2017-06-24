Даниил Квят: Критика Сайнса? Все уже сказано

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят сказал, что не хочет больше развивать тему критики со стороны его партнера по команде Карлоса Сайнса на Гран-при Канады.

– Гран-при Канады выдался непростым. Проблемы начались, когда выключился мотор. Этого не должно было случиться. Неприятный момент, но мы продолжаем работать и не опускаем руки. Кто-то очень активно грел резину, поэтому я просто не мог лететь на полной скорости, потому что все могло закончиться серьезной аварией. Пришлось принять старт с места.

– Удивила ли критика Карлоса Сайнса?

– Все уже сказано. Я стараюсь оставлять сложные моменты внутри команды. Сейчас мы в Баку, у нас новая гонка, - цитирует Квята «Матч ТВ».

Ранее Сайнс раскритиковал Квята, обвинив его в том, что он не проявляет к нему уважения. Квят в ответ заявил, что не уверен, что хочет работать с Сайнсом.