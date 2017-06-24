Даниил Квят: В Баку большинство людей говорит по-русски, что очень приятно
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Пилот
команды «Торо Россо» Даниил Квят сказал, что ему приятно находиться в Баку на
Гран-при Азербайджана.
– Как
вам в Баку?
– Тут
большинство людей говорит по-русски, что очень приятно. Чувствуешь себя как
дома. Хорошие ребята, быстро водят такси. Отмечу вкусную еду, восточные
сладости, приятный чай. Трасса? Мало изменений в сравнении
с прошлым годом. Безопасность несколько улучшена. Думаю, это все, что
могли сделать организаторы, - цитирует Квята «Матч ТВ».
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