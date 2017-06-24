Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мексика- : -Россия
Футбол  Новая Зеландия- : -Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вратарь Медведев провел первую тренировку в «Локомотиве»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Новичок «Локомотива» вратарь Никита Медведев провел первую тренировку с командой, находящейся на сборе в Австрии.

- Последнюю неделю я восстанавливался от микротравмы в медицинском центре «Локомотив» и прибыл на сборы только накануне, - рассказал голкипер. - Рад познакомиться со всеми ребятами, хотя многих, конечно, знал еще до перехода. Приятно, что в «Локо» играет и мой хороший друг Тимофей Маргасов - с ним быстрее вольюсь в коллектив. Еще есть неделя сборов в Австрии плюс две недели в Москве: думаю, все будет хорошо и к началу сезона подойду в нужной форме!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Муса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛМуса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Кристиан Ноба: В «Зените» - все самое лучшееПолузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от инфраструктуры санкт-петербургского клуба.Лебеденко может продолжить карьеру в московском «Арарате»Полузащитник Игорь Лебеденко может продолжить карьеру в московском «Арарате». Об этом сообщил вице-президент по информационной политике футбольного клуба Андраник Керопян.«Анжи» продлил аренду полузащитника «Ахмата» Кацаева«Анжи» продлил аренду полузащитника «Ахмата» Адлана Кацаева, сообщается на официальном сайте махачкалинского клуба.«Зенит» интересуется 19-летним полузащитником «ПСЖ»Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лоренцо Каллегари входит в сферу интересов «Зенита», сообщает La Gazzetta dello Sport.«Краснодар» предлагает три миллиона евро защитнику «Шальке» АогоЗащитник «Шальке» Деннис Аого может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает Bild.Виталий Мутко: Самого удивляет, как могут девять человек брать и уходить из «Ростова»Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о массовом уходе футболистов из «Ростова».«Локомотив» ищет российского защитника, которого одобрит СеминПо информации «Советского спорта», «Локомотив» ведёт активные поиски российского защитника.Виталий Мутко: Нужно перенести атмосферу Кубка конфедераций на чемпионат РоссииВице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что атмосферу и уровень организации Кубка конфедераций-2017 нужно перенести на чемпионат России.«Амкар» не сыграет запланированный матч с «Астрой»«Амкар» сообщил об изменениях в программе предсезонного сбора в Австрии.«Оренбург» заключил контракт с бывшим полузащитником «Тосно»Бывший полузащитник «Тосно» Григорий Чиркин стал игроком «Оренбурга», сообщает официальный сайт клуба.Канунников может быть дисквалифицирован из-за нарушения условий ухода из «Рубина»Форвард «Рубина» Максим Канунников может получить дисквалификацию в случае перехода в «Спартак», сообщает «БИЗНЕС Online».Нимели и Самбу отправились со «Спартаком» на сбор в Австрию«Спартак» отправился на сбор в Австрию. Главный тренер команды Массимо Каррера взял на сбор 24 игрока.Алексей Ионов: Надеюсь, что «Динамо» пробьется в Лигу чемпионовПолузащитник «Динамо» Алексей Ионов поделился своими ожиданиями от нового сезона.«Зенит» хочет купить несколько звезд, а «Спартак» теряет молодежь (видео)«Зенит» хочет купить несколько звезд, а «Спартак» теряет молодежь (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Зенит» проведет переговоры с полузащитником «Ромы» ПаредесомВ ближайший понедельник «Зенит» проведет переговоры с полузащитником «Ромы» Леандро Паредесом, сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.Манолас перейдет в «Зенит» за 33 миллиона фунтов стерлинговЖурналист телеканала SkySports Каве Солхекол сообщил о том, что защитник сборной Греции Костас Манолас перейдет из «Ромы» в «Зенит».Панарин обменян в «Коламбус», трансфер Дриусси в «Зенит» может сорваться, Хачанов обыграл Рублева. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.«Эшторил» отказался от предложения ЦСКА по АилтонуЗащитник «Эшторила» Аилтон не перейдет в ЦСКА. Об этом сообщают португальские СМИ.«Ахмат» проявляет интерес к нигерийскому защитнику АлимиДва клуба из России интересуются нигерийским полузащитником Джамиу Алими. Один из этих клубов – грозненский «Ахмат», второй клуб неизвестен.
Футбол
«Зенит» интересуется 19-летним полузащитником «ПСЖ»
Футбол
«Краснодар» предлагает три миллиона евро защитнику «Шальке» Аого
Футбол
Виталий Мутко: Самого удивляет, как могут девять человек брать и уходить из «Ростова»
Футбол
«Локомотив» ищет российского защитника, которого одобрит Семин
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Никита Медведев
Никита Медведеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости