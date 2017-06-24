Вратарь Медведев провел первую тренировку в «Локомотиве»

Новичок «Локомотива» вратарь Никита Медведев провел первую тренировку с командой, находящейся на сборе в Австрии.

- Последнюю неделю я восстанавливался от микротравмы в медицинском центре «Локомотив» и прибыл на сборы только накануне, - рассказал голкипер. - Рад познакомиться со всеми ребятами, хотя многих, конечно, знал еще до перехода. Приятно, что в «Локо» играет и мой хороший друг Тимофей Маргасов - с ним быстрее вольюсь в коллектив. Еще есть неделя сборов в Австрии плюс две недели в Москве: думаю, все будет хорошо и к началу сезона подойду в нужной форме!