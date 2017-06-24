Вице-президент «Чикаго»: Желаем Хьялмарссону и его семье дальнейших успехов

Генеральный менеджер и старший вице-президент «Чикаго» Стэн Боумэн пожелал удачи защитнику Никласу Хьялмарссону в «Аризона Койотиз».

- Всем известно, какой вклад Никлас внес в завоевание командой трех Кубков Стэнли, но по-настоящему его полюбили за постоянную готовность приходить партнерам на выручку, бескорыстность и то, как он представлял «Чикаго» на льду и вне его. Он дебютировал в «Чикаго» в 2008 году и постепенно зарекомендовал себя одним из самых ярких бойцов в клубной истории. Мы желаем ему и его семье дальнейших успехов, - сказал генеральный менеджер «Блэкхокс» в интервью официальному сайту НХЛ.

Напомним, что в пятницу, 23 июня, Хьялмарссон был обменян «Чикаго» в «Аризону». Взамен «Чикаго» получил двух защитников - Коннора Мерфи и Лорена Дофина.

В прошедшем сезоне 30-летний Никлас Хьялмарссон провел 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 18 (5+13) очков. В плей-офф он провел четыре матча, очков не набирал.