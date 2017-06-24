«ПСЖ» нацелился на Бэйла

«ПСЖ» попытается этим летом купить у «Реала» полузащитника Гарета Бэйла, сообщает The Sun.

По данным издания, этот трансфер станет возможным, если в мадридский клуб перейдет нападающий «Монако» Килиан Мбаппе.

Интересно, что за 18-летнего форварда монегасков борется и сам «ПСЖ». Недавно парижский клуб предложил за Мбаппе порядка 140 млн евро и нападающего Хатема Бен Арфа, однако форвард пока не принял решения, где продолжить карьеру.

Несмотря на то, что контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года, периодически появляется информация, что он может сменить команду. Так, в мае его агент Джонатан Барнетт встретился с представителями «Манчестер Юнайтед», чтобы обсудить возвращение своего клиента в премьер-лигу. Напомним, в Англии 27-летний игрок сборной Уэльса выступал за «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

Портал Transfermarkt.de оценивает Бэйла в 90 млн евро.