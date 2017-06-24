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Сергей Бурцев: Решение о снятии краснодарского «Динамо» с первенства суперлиги ожидаемое

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Экс-доигровщик краснодарского «Динамо» Сергей Бурцев рассказал о перспективах волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга.

- Решение о снятии краснодарского «Динамо» с первенства суперлиги ожидаемое. Такие слухи давно ходили. Смешанные чувства сейчас. С одной стороны, очень обидно за команду, что она теперь вообще в Высшей лиге «Б» оказалась. Мы старались весь сезон сохранить прописку в суперлиге. С другой стороны, наверно, у петербургского «Зенита» получится проявить себя более достойно, чем краснодарское «Динамо». Думаю, с таким составом они могут побороться за медали, - передает слова Бурцева «Р-Спорт».

Напомним, что в пятницу, 23 июня, волейбольный клуб «Зенит» был принят в Суперлигу вместо краснодарского «Динамо», которое снялось с первенства.

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