Сергей Бурцев: Решение о снятии краснодарского «Динамо» с первенства суперлиги ожидаемое

Экс-доигровщик краснодарского «Динамо» Сергей Бурцев рассказал о перспективах волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга.

- Решение о снятии краснодарского «Динамо» с первенства суперлиги ожидаемое. Такие слухи давно ходили. Смешанные чувства сейчас. С одной стороны, очень обидно за команду, что она теперь вообще в Высшей лиге «Б» оказалась. Мы старались весь сезон сохранить прописку в суперлиге. С другой стороны, наверно, у петербургского «Зенита» получится проявить себя более достойно, чем краснодарское «Динамо». Думаю, с таким составом они могут побороться за медали, - передает слова Бурцева «Р-Спорт».

Напомним, что в пятницу, 23 июня, волейбольный клуб «Зенит» был принят в Суперлигу вместо краснодарского «Динамо», которое снялось с первенства.