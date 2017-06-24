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Тим Кэхилл: Игра со сборной Чили будет для нас испытанием

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник сборной Австралии Тим Кэхилл поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедерации против сборной Чили.

- Мы являемся атлетичной командой и в последние годы пытаемся развиваться, расти. Если рассматривать три-четыре последние игры, то мы доминировали. Следующим этапом станет для нас стабильная реализация моментов. Я восхищаюсь командными действиями чилийцев, это лучшая команда на турнире, игра с ними будет для нас испытанием, - передает слова Кэхилла ТАСС.

Добавим, что встреча состоится в воскресенье, 25 июня, на поле стадиона «Открытие Арена». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

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