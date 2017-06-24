Мексика – Россия. Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы команд в матче Кубка
конфедераций между сборными России и Мексики.
Мексика: Очоа, Рейес, Морено, Араухо, Лаюн, Эррера, Дос
Сантос, Гуардадо, Лосано, Вела, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов,
Глушаков, Ерохин, Головин, Бухаров, Смолов
Матч начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
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