Мария Ласицкене: Не собираюсь ничего доказывать организаторам этапа «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

Действующая чемпионка мира и лидер мирового сезона Мария Ласицкене рассказала, что не будет ничего доказывать на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне.

- Этап «Бриллиантовой лиги» в Лондоне очень важен для меня в плане подготовки к чемпионату мира. В этот день я должна была соревноваться, и хорошо, что я в итоге все-таки получила приглашение на лондонский турнир. Я продолжаю готовиться и не буду думать ни о чем постороннем. Никаких реваншистских настроений я испытывать не буду и доказывать ничего не собираюсь - хочу выйти и спокойно прыгать в компании сильнейших соперниц, - передает слова Ласицкене ТАСС.

Ранее Ласицкене победила на этапах «Бриллиантовой лиги» в Юджине, Риме и Стокгольме.

Добавим, что этап «Бриллиантовой лиги» в Лондоне пройдет 9 июля.