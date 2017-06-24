Новая Зеландия – Португалия. Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы команд в матче Кубка
конфедераций между сборными Новой Зеландии и Португалии.
Новая Зеландия: Маринович,
Боксолл, Макглинчи, Вуд, Рохас, Томас, Льюис, Ингэм, Дойл, Смит, Дюрант.
Португалия: Патрисиу,
Алвеш, Пепе, Моутинью, Б. Силва, Семеду, Данилу, Элизеу, Куарежма, Роналду, А.
Силва.
Матч начнется в 18:00 по
Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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