Александр Шмурнов: Мексика - команда очень настойчивая и наглая

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился ожиданиями от матча между национальными командами России и Мексики в третьем туре Кубка конфедераций.

- Играть надо не боясь. Я был против того, чтобы с Португалией играть до такой степени осторожно. Полагаю, что сегодня такого не будет. Мексика - команда очень настойчивая и наглая, но я думаю, что мы сегодня тоже сыграем в футбол, потому что всю жизнь мы сильнее именно полузащитой, и у нас в полузащите есть, кому играть. Из-за невысокого темпа с Португалией Денис Глушаков много ошибался, а Александр Головин робел. Верю, что сегодня они сыграют несколько иначе, - приводит слова Шмурнова «Газета.Ру».

Напомним, матч между сборными России и Мексики в третьем туре Кубка конфедераций состоится 24 июня, начало в 18:00 по московскому времени.