Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят – 11-й
Завершилась квалификация
Гран-при Азербайджана. Лучшее время показал пилот команды «Мерседес» Льюис
Хэмилтон.
Второе место занял партнер Хэмилтона
по команде Валттери Боттас. Третьим стал представитель «Феррари» Кими
Райкконен, четвертым – его партнер Себастьян Феттель. Российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят выбыл после второго сегмента и стал 11-м. Гонка состоится
завтра и начнется в 16:00 по Москве.
Гран-при Азербайджана
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.40,593
2.
Валттери Боттас («Мерседес») +0,434
3.
Кими Райкконен («Феррари») +1,100
4.
Себастьян Феттель («Феррари») +1,248
5.
Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,286
6.
Серхио Перес («Форс-Индия») +1,518
7.
Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,593
8.
Ланс Стролл («Уильямс») +2,160
9.
Фелипе Масса («Уильямс») +2,205
10.
Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,821
Выбыли после второго сегмента:
11.
Даниил Квят («Торо Россо»)
12.
Карлос Сайнс («Торо Россо»)
13.
Кевин Магнуссен («Хаас»)
14.
Нико Хюлькенберг («Рено»)
15.
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
16.
Фернандо Алонсо («Макларен»)
17.
Ромен Грожан («Хаас»)
18.
Маркус Эрикссон («Заубер»)
19.
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Джолион Палмер («Рено») не
участвовал в квалификации из-за поломки болида.