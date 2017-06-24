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«Зенит» – «Лудогорец». Дзюба, Шатов и Кузяев выйдут в стартовом составе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на товарищеский матч против «Лудогорца».

Стартовый состав:  Лодыгин - Терентьев, Новосельцев, Хави Гарсия, Кришито - Шатов, Нобоа, Кузяев, Молло - Кокорин, Дзюба.

Запасные: Бабурин, Лунев, Анюков, Карпов, Иванович, Маурисио, Капленко, Круговой, Цаллагов, Эрнани, Мак, Панюков, Джорджевич, Прудников. 

Напомним, матч пройдет в австрийском Гоинге и начнется в 19:00.

Матч

Зенит - Лудогорец - 0:0

1-й тайм

Место и дата

24 июня 19:00, Вилдер Кайзер, Онлайн-трансляция

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