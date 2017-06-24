«Зенит» – «Лудогорец». Дзюба, Шатов и Кузяев выйдут в стартовом составе
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на товарищеский матч против «Лудогорца».
Стартовый состав: Лодыгин - Терентьев, Новосельцев, Хави Гарсия, Кришито - Шатов, Нобоа, Кузяев, Молло - Кокорин, Дзюба.
Запасные: Бабурин, Лунев, Анюков, Карпов, Иванович, Маурисио, Капленко, Круговой, Цаллагов, Эрнани, Мак, Панюков, Джорджевич, Прудников.
Напомним, матч пройдет в австрийском Гоинге и начнется в 19:00.
Матч
Место и дата
24 июня 19:00, Вилдер Кайзер, Онлайн-трансляция
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