Джеронимо Дос Сантос выступит на M-1 Challenge 81 «Битва в Горах»

Известный бразильский тяжеловес, становившийся чемпионом в семи MMA-организациях - Джеронимо Дос Сантос (Бразилия, 39-18) подписал контракт на выступление на турнире M-1 Challenge 81 «Битва в Горах».

Гигант под метр девяносто ростом и весом за 130 кг по прозвищу Мондрагон провел 57 профессиональных поединков на самом высоком уровне и что характерно, лишь 4 из них дошли до решения судей. 25 раз его соперники отправлялись в нокаут, еще 10 были вынуждены сдаться. В России он выступал неоднократно: бился с Виталием Минаковым, добрался до финала восьмерки Гран-При Ахмат в тяжелом весе, где был повержен Зелимханом Умиевым. В свой последний приезд в нашу страну Дос Сантос остановил победную поступь хабаровчанина Евгения Ерохина, победив его в трехраундовом поединке и завоевав пояс World Pankration MPF.

Помимо этого, в его коллекции чемпионские титулы в таких организациях как Face to Face, Mr. Cage, Gold Fight, Iron Man, Roraima Show Time, Rondônia Show Fight, а также Джеронимо Дос Сантос официально входит в пятерку самых топовых бразильских тяжеловесов.