Лучший боец Скандинавии в легчайшем весе подписал контракт с M-1 Global

Янне Элонен-Кулмала (Финляндия, 15-5) становится очередным серьезным пополнением в ростере М-1 Global. Последние несколько лет именно он признается лучшим бойцом Скандинавии в легчайшем весе.

До недавнего времени его победная серия насчитывала 11 боев, из которых лишь в четырех его соперники смогли продержаться до финального гонга. К сожалению, этой весной Янне допустил осечку и проиграл раздельным решением в очень равном бое, но это лишь придало ему дополнительной мотивации и желания начать серию новых побед.

Такой шанс у него будет уже 5 августа на турнире M-1 Challenge 82 в Хельсинки - городе, где «Ямба» является любимцем местной публики и получит самую горячую поддержку зрителей.