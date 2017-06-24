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Лучший боец Скандинавии в легчайшем весе подписал контракт с M-1 Global

Источник:  Mix FightКомментарии

Янне Элонен-Кулмала (Финляндия, 15-5) становится очередным серьезным пополнением в ростере М-1 Global. Последние несколько лет именно он признается лучшим бойцом Скандинавии в легчайшем весе.

До недавнего времени его победная серия насчитывала 11 боев, из которых лишь в четырех его соперники смогли продержаться до финального гонга. К сожалению, этой весной Янне допустил осечку и проиграл раздельным решением в очень равном бое, но это лишь придало ему дополнительной мотивации и желания начать серию новых побед.

Такой шанс у него будет уже 5 августа на турнире M-1 Challenge 82 в Хельсинки - городе, где «Ямба» является любимцем местной публики и получит самую горячую поддержку зрителей.

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Сергей Ващенко
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