Антон Заболотный: Сейчас главное - заложить хороший фундамент на сезон

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный рассказал о предсезонном сборе команды в подмосковном Бору.

Напомним, в предстоящем сезоне клуб из Ленинградской области дебютирует в РФПЛ.

- Антон, как работается на сборе, тренировки, матчи?

- Работаем интенсивно, команда под нагрузками, все идет по плану.



- То, что в контрольных играх «Тосно» пока встречается с соперниками, не столь титулованными, не проблема?

- Считаю, что в данный момент, когда команда набирает форму и работает в нагрузочном режиме, титулованный соперник не нужен, главное – наиграть свои связи в команде и обрести уверенность, для этого и играем со средними по уровню командами.



- Впереди заключительный этап подготовки команды к чемпионату России, близится первый тур, какие ожидания сейчас?

- Сейчас главное - заложить хороший фундамент на сезон и подойти в оптимальной форме к первому туру.



- В начале августа «Тосно» дома сыграет с ЦСКА. Ты говорил, что хотел бы сыграть против Акинфеева. А забитому голу в ворота армейцев порадуешься?

- Пока об этом рано думать, есть матчи и до этой игры, к тому же все наше внимание пока сосредоточено на подготовке к чемпионату.