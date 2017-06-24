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Филипп Будковский: В «Анжи» не останусь, на сборы с «Шахтером» не поеду

Источник:  Footboom.comКомментарии

Нападающий Филипп Будковский заявил, что он не останется в «Анжи» по окончании срока аренды. Также он не планирует играть и за «Шахтер», которому принадлежит его контракт.

«В «Анжи» оставаться я не планирую. Был вариант продлить аренду в махачкалинском клубе еще на один год, но я отказался от него. На сборы с «Шахтером» я не поеду, поэтому буду искать другие варианты. Пока что не могу сказать, где продолжу карьеру, так как конкретных предложений, кроме «Анжи», сейчас нет, - цитирует Будковского FootBoom.

В прошедшем сезоне 25-летний Филипп Будковский провел 31 матч за «Анжи» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.

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