«Краснодар» разгромил ростовский СКА в товарищеском матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Краснодар» одержал крупную победу над СКА (Ростов-на-Дону) в товарищеском матче.
Счет встречи, прошедшей на поле клубной академии «Краснодара», - 4:0.
У победителей отличились Маурсио Перейра (12-я минута), Кристиан Рамирес (41-я), Иван Игнатьев (50-я) и Илья Жигулев (69-я).
Матч
Место и дата
24 июня 16:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция
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