Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Мексика обыграет Россию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» провел
опрос читателей по поводу результата матча Кубка конфедераций Мексика – Россия.
Большинство считает, что россияне проиграют в этом матче.
Самым популярным
оказался вариант с победой мексиканцев в один мяч – 1747 голосов (28%). На
втором месте вариант с аналогичной победой россиян – 1332 голоса (21,3%). 1222
(19,6%) человека считают, что мексиканцы победят с разницей в два мяча. В
аналогичную победу россиян верят только 200 человек.
Матч начнется в 20:00 по Москве.
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