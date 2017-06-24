«Локомотив» поздравил Сенникова с 41-м днем рождения
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
На официальном сайте «Локомотива» появилось поздравление бывшего защитника команды Дмитрия Сенникова. Сегодня ему исполнился 41 год.
За «Локо» Сенников провел более 250 матчей, выиграл два
чемпионата России, а также три серебряных и две бронзовых медали, взял три
Кубка России, два Суперкубка страны, один Кубок Содружества, а также был
незаменимой частью команды, которая наводила шороху в Лиге чемпионов.
Из «Локомотива» Сенников попал и в национальную сборную, с которой успел поиграть на ЧМ-2002 и Евро-2004. Мы поздравляем Дмитрия с днем рождения и желаем успехов во всех начинания», - говорится в тексте поздравления.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически