«Локомотив» поздравил Сенникова с 41-м днем рождения

На официальном сайте «Локомотива» появилось поздравление бывшего защитника команды Дмитрия Сенникова. Сегодня ему исполнился 41 год.

За «Локо» Сенников провел более 250 матчей, выиграл два чемпионата России, а также три серебряных и две бронзовых медали, взял три Кубка России, два Суперкубка страны, один Кубок Содружества, а также был незаменимой частью команды, которая наводила шороху в Лиге чемпионов.



Из «Локомотива» Сенников попал и в национальную сборную, с которой успел поиграть на ЧМ-2002 и Евро-2004. Мы поздравляем Дмитрия с днем рождения и желаем успехов во всех начинания», - говорится в тексте поздравления.



