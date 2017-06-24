Олич объявил о завершении карьеры
Источник: SPORT1.deКомментарии
Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич объявил о завершении карьеры.
- Я готов повесить бутсы на гвоздь. Думаю, что завершаю карьеру с чистой совестью. – передает слова Олича Sport1.
Последним клубом 37-летнего форварда был «Мюнхен-1860».
Напомним, что в составе армейцев форвард стал трехкратным чемпионом России, а также выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.
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