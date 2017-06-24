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Олич объявил о завершении карьеры

Источник:  SPORT1.deКомментарии

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич объявил о завершении карьеры.

- Я готов повесить бутсы на гвоздь. Думаю, что завершаю карьеру с чистой совестью. – передает слова Олича Sport1.

Последним клубом 37-летнего форварда был «Мюнхен-1860».

Напомним, что в составе армейцев форвард стал трехкратным чемпионом России, а также выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.

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