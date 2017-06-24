Пепе может стать игроком «Бешикташа»

Интерес к защитнику мадридского «Реала» Пепе проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует El Mundo Deportivo, переговоры португальца с турецким клубом проходят успешно, и стороны близки к соглашению. Ранее сообщалось, что защитником интересуются «ПСЖ» и «Интер».

В прошедшем сезоне 34-летний Пепе провел 18 матчей за «Реал» и забил два мяча при одной голевой передаче.