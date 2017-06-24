Пепе может стать игроком «Бешикташа»
Источник: El Mundo DeportivoКомментарии
Интерес к защитнику
мадридского «Реала» Пепе проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует El Mundo Deportivo, переговоры португальца с турецким клубом
проходят успешно, и стороны близки к соглашению. Ранее сообщалось, что защитником
интересуются «ПСЖ» и «Интер».
В прошедшем сезоне
34-летний Пепе провел 18 матчей за «Реал» и забил два мяча при одной голевой
передаче.
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