Мексика - Россия. Грубая ошибка Акинфеева (все голы матча)

Себастьен Сиани: Я считаю, что поле на стадионе «Санкт-Петербург» не такое хорошее, как в Москве

Полузащитник сборной Камеруна по футболу Себастьен Сиани сравнил качество газона на стадионах «Открытие Арена» и «Санкт-Петербург».