Мексика - Россия. Грубая ошибка Акинфеева (все голы матча)
Представляем Вашему вниманию голы матча Мексика - Россия.
Гол: Самедов, 0:1
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 июня 2017 г.
Александр Самедов 25' Мексика🇲🇽0:1🇷🇺Россия #MEXRUS #КК2017 #ConfedCup pic.twitter.com/nwnegQ8O9p
Гол: Араухо, 1:1
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @miseleccionmx— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 июня 2017 г.
Нестор Араухо 30' Мексика🇲🇽1:1🇷🇺Россия #MEXRUS #КК2017 #ConfedCup pic.twitter.com/LXain51pnA
Гол: Лосано, 1:2
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @miseleccionmx— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 июня 2017 г.
Ирвинг Лосано 52' Мексика🇲🇽2:1🇷🇺Россия #MEXRUS #КК2017 #ConfedCup pic.twitter.com/RhxnnuGyQe
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