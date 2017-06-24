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Мексика - Россия. Грубая ошибка Акинфеева (все голы матча)

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Представляем Вашему вниманию голы матча Мексика - Россия.

Гол: Самедов, 0:1 

Гол: Араухо, 1:1 

Гол: Лосано, 1:2

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Сергей Ващенко
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