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Виталий Мутко: Матчи Кубка конфедераций уже посетило более 237 тысяч болельщиков

Источник:  ТАССКомментарии

Вице- премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко подвел промежуточные итоги Кубка конфедераций.

«Середина турнира пройдена, сейчас можно сказать, что организация Кубка конфедераций на достойном уровне, все выполняется. Оргкомитет и Международная федерация футбола (ФИФА) работают как одна команда, неплохо работает транспорт, система безопасности, программа лояльности, - сказал он. - Это не только наша оценка, но и ФИФА, а также тех, кто принимает участие, также нет вопросов у болельщиков и официальных лиц. Средняя посещаемость матчей - около 35 тысяч, всего игры посетило более 237 тысяч болельщиков. Сейчас реализовано около 550 тысяч билетов, всего предусмотрено около 730 тысяч».

Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

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