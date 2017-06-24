Льюис Хэмилтон: Я проехал один из самых захватывающих кругов в этом сезоне
Пилот команды «Мерседес»
Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Азербайджана.
Напомним, что он завоевал поул.
«Я проехал один из самых
захватывающих кругов в этом сезоне. Под конец давление оказалось очень высоким,
поскольку на первом круге я допустил ошибку, хотя все равно показал время.
Также прессинга добавляли
сложности с резиной, тем не менее по ходу круга ситуация улучшалась, и на
выходе из последнего поворота я подумал: «Господи, хоть бы этого хватило».
В общем, я в полном восторге от
происходящего, и, на мой взгляд, квалификация должна быть именно такой. Команда
отлично справилась со своей работой, и у нас теперь отличная стартовая позиция
перед долгой и трудной гонкой», - цитирует Хэмилтона Autosport.
Гран-при Азербайджана
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.40,593
2.
Валттери Боттас («Мерседес») +0,434
3.
Кими Райкконен («Феррари») +1,100
4.
Себастьян Феттель («Феррари») +1,248
5.
Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,286
6.
Серхио Перес («Форс-Индия») +1,518
7.
Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,593
8.
Ланс Стролл («Уильямс») +2,160
9.
Фелипе Масса («Уильямс») +2,205
10.
Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,821
Выбыли после второго сегмента:
11.
Даниил Квят («Торо Россо»)
12.
Карлос Сайнс («Торо Россо»)
13.
Кевин Магнуссен («Хаас»)
14.
Нико Хюлькенберг («Рено»)
15.
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
16.
Фернандо Алонсо («Макларен»)
17.
Ромен Грожан («Хаас»)
18.
Маркус Эрикссон («Заубер»)
19.
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Джолион Палмер («Рено») не
участвовал в квалификации из-за поломки болида.