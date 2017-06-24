Льюис Хэмилтон: Я проехал один из самых захватывающих кругов в этом сезоне

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Азербайджана. Напомним, что он завоевал поул.

«Я проехал один из самых захватывающих кругов в этом сезоне. Под конец давление оказалось очень высоким, поскольку на первом круге я допустил ошибку, хотя все равно показал время.

Также прессинга добавляли сложности с резиной, тем не менее по ходу круга ситуация улучшалась, и на выходе из последнего поворота я подумал: «Господи, хоть бы этого хватило».

В общем, я в полном восторге от происходящего, и, на мой взгляд, квалификация должна быть именно такой. Команда отлично справилась со своей работой, и у нас теперь отличная стартовая позиция перед долгой и трудной гонкой», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Гран-при Азербайджана

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.40,593

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,434

3. Кими Райкконен («Феррари») +1,100

4. Себастьян Феттель («Феррари») +1,248

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,286

6. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,518

7. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,593

8. Ланс Стролл («Уильямс») +2,160

9. Фелипе Масса («Уильямс») +2,205

10. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,821

Выбыли после второго сегмента:

11. Даниил Квят («Торо Россо»)

12. Карлос Сайнс («Торо Россо»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Нико Хюлькенберг («Рено»)

15. Паскаль Верляйн («Заубер»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Фернандо Алонсо («Макларен»)

17. Ромен Грожан («Хаас»)

18. Маркус Эрикссон («Заубер»)

19. Стоффель Вандорн («Макларен»)

Джолион Палмер («Рено») не участвовал в квалификации из-за поломки болида.