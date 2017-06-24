Нобель Арустамян: Весь вопрос в сумме, которую должен будет заплатить «Зенит» за Маноласа

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мнением о переговорах «Зенита» и итальянской «Ромы» по трансферу греческого защитника Костаса Маноласа.

– «Зенит» продолжает переговоры по Костасу Маноласу. Они идут очень тяжело, но в случае успеха трансферную кампанию «Зенита» можно будет считать крайне удачной. Манолас – защитник абсолютно европейского уровня, звезда не только «Ромы», но и всей серии А. Насколько я слышал, сейчас весь вопрос в сумме – 30 или 35 миллионов должен будет заплатить «Зенит». Даже 35 миллионов – совершенно рыночная цена для Маноласа. За такую сумму грека хотели купить «Интер» и несколько английских команд. Преимущество «Зенита» – в зарплате: клуб может предложить Маноласу условия лучше, чем другие клубы, и точно лучше, чем в «Роме», - передает слова Арустамян «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о том, что Манолас согласовал с «Зенитом» условия личного контракта на три года с зарплатой в 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 26-летний Костас Манолас провел 45 матчей за «Рому». В его активе две результативные передачи.