Роналду опередил Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 году

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду опередил форварда «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси по количеству мячей, забитых в этом году за клуб и сборную.

Реализовав пенальти на 33-й минуте матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии, он довел число своих голов до 33.

На счету Месси осталось 32 забитых мяча.