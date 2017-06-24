Роналду опередил Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 году
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду опередил форварда «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси по количеству мячей, забитых в этом году за клуб и сборную.
Реализовав пенальти на 33-й минуте матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии, он довел число своих голов до 33.
На счету Месси осталось 32 забитых мяча.
Матч
Новая Зеландия - Португалия - 0:2 (0:2)2-й тайм
Голы
Роналду 33 (0:1 - пен.). Силва Б. 37 (0:2).
Состав
Новая Зеландия: Маринович, Ингэм, Дюрант (Смелц, 74), Смит, Дойл, Боксолл, Льюис (Барбароузес, 66), Рохас, МакГлинчи (Туилома, 36), Томас, Вуд
Португалия: Патрисиу, Элизеу, Семеду, Алвеш, Пепе, Перейра, Моутинью, Силва Б. (Пицци, 46), Силва А., Роналду (Нани, 68), Куарежма
Предупреждения:
Льюис, 19 - Семеду, 21; Пепе, 57
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
24 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция