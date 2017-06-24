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Роналду опередил Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 году

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду опередил форварда «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси по количеству мячей, забитых в этом году за клуб и сборную.

Реализовав пенальти на 33-й минуте матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии, он довел число своих голов до 33.

На счету Месси осталось 32 забитых мяча.

Матч

Новая Зеландия - Португалия - 0:2 (0:2)

2-й тайм

Голы

Роналду 33 (0:1 - пен.). Силва Б. 37 (0:2).

Состав

Новая Зеландия: Маринович, Ингэм, Дюрант (Смелц, 74), Смит, Дойл, Боксолл, Льюис (Барбароузес, 66), Рохас, МакГлинчи (Туилома, 36), Томас, Вуд

Португалия: Патрисиу, Элизеу, Семеду, Алвеш, Пепе, Перейра, Моутинью, Силва Б. (Пицци, 46), Силва А., Роналду (Нани, 68), Куарежма

Предупреждения:

Льюис, 19 - Семеду, 21; Пепе, 57

Судья:

Марк Гейгер (США)

Место и дата

24 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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