Нобель Арустамян: Сумма трансфера Дриусси – 21 миллион евро

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об условиях трансфера аргентинского форварда Себастьяна Дриусси из «Ривер Плейта» в «Зенит».

– «Зенит» договорился о трансфере аргентинского форварда Себастьяна Дриусси. Ещё в четверг стороны ударили по рукам. Сумма трансфера – 21 миллион евро. Есть и другие затраты: подъемные, комиссия, зарплата. Получать Дриусси, по моим сведениям, будет два с половиной миллиона евро в год. Контракт рассчитан на пять лет. Нюансов, конечно, много: другой континент, другой менталитет… А главный – «проваленный» Дриусси допинг-тест (хотя второй тест Себастьяна дал отрицательный результат). Безусловно, это важная история, но решение по дисквалификации Дриусси и других игроков «Ривер Плейта» будет принимать КОНМЕБОЛ, - передает слова Арустамян «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 33 матча, в которых забил 20 мячей и отдал три голевые передачи. Ранее сообщалось, что 21-летним нападающим также интересовался «Локомотив».

Напомним, что Дриусси и еще шесть игроков команды сдали положительный допинг-тест.