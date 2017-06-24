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Валттери Боттас: Я разочарован, так как наделся на поул

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял второе место, уступив своему партнеру Льюису Хэмилтону.

«Я разочарован. Я нацеливался на поул-позицию. Последний быстрый круг в моем исполнении получился далеко не идеальным, потому что у меня возникли проблемы с температурным режимом шин. Льюис, в свою очередь, проехал великолепный круг», - цитирует Боттаса Autosport.

Гран-при Азербайджана

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.40,593

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,434

3. Кими Райкконен («Феррари») +1,100

4. Себастьян Феттель («Феррари») +1,248

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,286

6. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,518

7. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,593

8. Ланс Стролл («Уильямс») +2,160

9. Фелипе Масса («Уильямс») +2,205

10. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,821

Выбыли после второго сегмента:

11. Даниил Квят («Торо Россо»)

12. Карлос Сайнс («Торо Россо»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Нико Хюлькенберг («Рено»)

15. Паскаль Верляйн («Заубер»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Фернандо Алонсо («Макларен»)

17. Ромен Грожан («Хаас»)

18. Маркус Эрикссон («Заубер»)

19. Стоффель Вандорн («Макларен»)

Джолион Палмер («Рено») не участвовал в квалификации из-за поломки болида.

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