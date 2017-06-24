Валттери Боттас: Я разочарован, так как наделся на поул
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился
впечатлениями после квалификации Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял
второе место, уступив своему партнеру Льюису Хэмилтону.
«Я разочарован. Я нацеливался
на поул-позицию. Последний быстрый круг в моем исполнении получился далеко не
идеальным, потому что у меня возникли проблемы с температурным режимом шин.
Льюис, в свою очередь, проехал великолепный круг», - цитирует Боттаса Autosport.
Гран-при Азербайджана
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.40,593
2.
Валттери Боттас («Мерседес») +0,434
3.
Кими Райкконен («Феррари») +1,100
4.
Себастьян Феттель («Феррари») +1,248
5.
Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,286
6.
Серхио Перес («Форс-Индия») +1,518
7.
Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,593
8.
Ланс Стролл («Уильямс») +2,160
9.
Фелипе Масса («Уильямс») +2,205
10.
Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,821
Выбыли после второго сегмента:
11.
Даниил Квят («Торо Россо»)
12.
Карлос Сайнс («Торо Россо»)
13.
Кевин Магнуссен («Хаас»)
14.
Нико Хюлькенберг («Рено»)
15.
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
16.
Фернандо Алонсо («Макларен»)
17.
Ромен Грожан («Хаас»)
18.
Маркус Эрикссон («Заубер»)
19.
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Джолион Палмер («Рено») не
участвовал в квалификации из-за поломки болида.