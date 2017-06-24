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Марек Квапил: Я никогда не сомневался, что хочу выступать в КХЛ

Источник:  ХК «Амур»Комментарии

Новичок «Амура» чешский форвард Марек Квапил рассказал, почему после нескольких сезонов в КХЛ он провел минувший сезон на родине.

- Когда я играл в «Нефтехимике», подумал, что нужно сделать небольшую паузу. Моя девушка, теперь уже жена, была в Чехии, так что я решил вернуться домой на один год. Хотел побыть рядом с ней какое-то время. То есть, это было запланированное решение: сезон отыграть на Родине, а потом вернуться в Россию. Очевидно, что КХЛ – сильнейшая хоккейная лига Европы, и я никогда не сомневался, что хочу выступать здесь. Очень рад, что удалось подписать контракт с «Амуром», - передает слова Квапила официальный сайт «Амура».

Напомним, чех дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе московского «Динамо». В КХЛ в последний раз Квапил выступал в сезоне-2015/16 за «Медвешчак» и «Нефтехимик».

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