Кими Райкконен: Если бы удалось раскрыть весь потенциал резины, я бы проехал свой круг гораздо быстрее
Пилот команды «Феррари»
Кими Райкконен поделился впечатлениями после квалификации Гран-при
Азербайджана. Напомним, что он занял третье место.
«Мой последний круг в
квалификации оказался лучше предыдущих, но мне все равно было сложно заставить
работать резину в нужном температурном режиме. К счастью, с последним комплектом шин я стал
лучше чувствовать автомобиль, но все равно ощущения были не идеальными.
Если бы мне удалось раскрыть
весь потенциал резины, я бы проехал свой круг гораздо быстрее», - цитирует
Райкконена Autosport.
Напомним, что поул завоевал
пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Гран-при Азербайджана
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.40,593
2.
Валттери Боттас («Мерседес») +0,434
3.
Кими Райкконен («Феррари») +1,100
4.
Себастьян Феттель («Феррари») +1,248
5.
Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,286
6.
Серхио Перес («Форс-Индия») +1,518
7.
Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,593
8.
Ланс Стролл («Уильямс») +2,160
9.
Фелипе Масса («Уильямс») +2,205
10.
Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,821
Выбыли после второго сегмента:
11.
Даниил Квят («Торо Россо»)
12.
Карлос Сайнс («Торо Россо»)
13.
Кевин Магнуссен («Хаас»)
14.
Нико Хюлькенберг («Рено»)
15.
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
16.
Фернандо Алонсо («Макларен»)
17.
Ромен Грожан («Хаас»)
18.
Маркус Эрикссон («Заубер»)
19.
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Джолион Палмер («Рено») не
участвовал в квалификации из-за поломки болида.