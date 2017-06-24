Кими Райкконен: Если бы удалось раскрыть весь потенциал резины, я бы проехал свой круг гораздо быстрее

Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял третье место.

«Мой последний круг в квалификации оказался лучше предыдущих, но мне все равно было сложно заставить работать резину в нужном температурном режиме. К счастью, с последним комплектом шин я стал лучше чувствовать автомобиль, но все равно ощущения были не идеальными.

Если бы мне удалось раскрыть весь потенциал резины, я бы проехал свой круг гораздо быстрее», - цитирует Райкконена Autosport.

Напомним, что поул завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Гран-при Азербайджана

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.40,593

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,434

3. Кими Райкконен («Феррари») +1,100

4. Себастьян Феттель («Феррари») +1,248

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,286

6. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,518

7. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,593

8. Ланс Стролл («Уильямс») +2,160

9. Фелипе Масса («Уильямс») +2,205

10. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,821

Выбыли после второго сегмента:

11. Даниил Квят («Торо Россо»)

12. Карлос Сайнс («Торо Россо»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Нико Хюлькенберг («Рено»)

15. Паскаль Верляйн («Заубер»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Фернандо Алонсо («Макларен»)

17. Ромен Грожан («Хаас»)

18. Маркус Эрикссон («Заубер»)

19. Стоффель Вандорн («Макларен»)

Джолион Палмер («Рено») не участвовал в квалификации из-за поломки болида.