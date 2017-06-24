«Айлендерс» обменяли Хэмоника в «Калгари»

«Калгари» выменял у «Айлендерс» защитника Трэвиса Хэмоника. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Вдобавок «Флэймз» получили также выбор в четвертом раунде драфта 2019 или 2020 года.

В качестве компенсации островитяне получили выбор в первом раунде драфта-2018 и два выбора во втором раунде драфта 2018 и 2019 годов.

В минувшем сезоне 26-летний Хэмоник сыграл 49 матчей в составе «Айлендерс» и набрал 14 (3+11) очков.