Себастьян Феттель: Это вполне нормальный результат, но я все равно не очень доволен
Пилот команды «Феррари»
Себастьян Феттель поделился впечатлениями после квалификации Гран-при
Азербайджана. Напомним, что он занял четвертое место.
«Это вполне нормальный результат,
но я все равно не очень доволен. Утренние проблемы не облегчили нам задачу,
однако вряд ли это оправдание, ведь мы проехали достаточно кругов. Под конец
квалификации я ехал один и не смог попасть в слипстрим другого автомобиля.
Честно, не люблю оправдываться,
сегодня я мог проехать лучше, однако максимум все равно было бы только третье
место», - цитирует Феттеля Autosport.
Напомним, что поул завоевал
пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Гран-при Азербайджана
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.40,593
2.
Валттери Боттас («Мерседес») +0,434
3.
Кими Райкконен («Феррари») +1,100
4.
Себастьян Феттель («Феррари») +1,248
5.
Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,286
6.
Серхио Перес («Форс-Индия») +1,518
7.
Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,593
8.
Ланс Стролл («Уильямс») +2,160
9.
Фелипе Масса («Уильямс») +2,205
10.
Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,821
Выбыли после второго сегмента:
11.
Даниил Квят («Торо Россо»)
12.
Карлос Сайнс («Торо Россо»)
13.
Кевин Магнуссен («Хаас»)
14.
Нико Хюлькенберг («Рено»)
15.
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
16.
Фернандо Алонсо («Макларен»)
17.
Ромен Грожан («Хаас»)
18.
Маркус Эрикссон («Заубер»)
19.
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Джолион Палмер («Рено») не
участвовал в квалификации из-за поломки болида.