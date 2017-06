Попугаев был выбран «Нью-Джерси» под общим 98-м номером

Российский форвард Никита Попугаев был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 98-м номером.

The #NJDevils have selected LW Nikita Popugaev in the fourth round (98th overall) of the #NHLDraft!#DevilsDraft pic.twitter.com/zizt8uEWfM